Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Аургазинском районе обнаружили незаконный слив отходов на полигоне для мусора

В Аургазинском районе обнаружили незаконный слив отходов на полигоне для мусора

В Аургазинском районе обнаружили незаконный слив отходов на полигоне для мусора

Аургазинский район | 28 ноя 2020 | 14:02

В Аургазинском районе был обнаружен незаконный слив отходов на открытую местность. Об этом сообщили накануне, 27 ноября в Минэкологии Башкирии.



— Установлен факт слива хозфекальных сточных вод на рельеф местности ассенизаторской машиной. Собственник транспортного средства привлечен по статье «Несоблюдение экологических требований», — сообщили в министерстве.

Также выяснилось, что сотрудники полигона ТКО, куда свозили отходы нерадивые ассенизаторы, взимали плату с водителей за проезд на территорию полигона. Незаконным сливом отходов далее займется районная прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Аургазинском районе открыли парк спорта и отдыха. На новом объекте соорудили многофункциональную спортивную площадку, хоккейную коробку, детский городок и зону для воркаута. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Фото: Министерство природопользования и экологии Башкирии

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: