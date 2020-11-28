В Аургазинском районе обнаружили незаконный слив отходов на полигоне для мусора
Аургазинский район | 28 ноя 2020 | 14:02
В Аургазинском районе был обнаружен незаконный слив отходов на открытую местность. Об этом сообщили накануне, 27 ноября в Минэкологии Башкирии.
— Установлен факт слива хозфекальных сточных вод на рельеф местности ассенизаторской машиной. Собственник транспортного средства привлечен по статье «Несоблюдение экологических требований», — сообщили в министерстве.
Также выяснилось, что сотрудники полигона ТКО, куда свозили отходы нерадивые ассенизаторы, взимали плату с водителей за проезд на территорию полигона. Незаконным сливом отходов далее займется районная прокуратура.
Ранее сообщалось, что в Аургазинском районе открыли парк спорта и отдыха. На новом объекте соорудили многофункциональную спортивную площадку, хоккейную коробку, детский городок и зону для воркаута.