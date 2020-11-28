В Салаватском районе жена тяжело ранила мужа вилкой

Салаватский район | 28 ноя 2020 | 14:14

В Башкирии супруга нанесла тяжелое увечье своему мужу, заподозрив его в измене. Драма развернулась вечером 27 ноября в деревне Саргамыш Салаватского района. Супруги вместе распивали алкоголь. Возникла ссора. Приревновав благоверного, жена взяла со стола вилку и воткнула ему ее в глаз.







37-летнего мужчину с тяжелым ранением глаза доставили в больницу. Сама 29-летняя подозреваемая задержана. В содеянном она созналась. На иждивении у молодой женщины находится 6-летний ребенок, поэтому ее оставили под домашним арестом.

- После проведения проверки и получения результатов медицинской экспертизы будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, — сообщает пресс–служба МВД по Республике Башкортостан.

Ранее сообщалось, что жителя села Акъяр Хайбуллинского района обвинили в покушении на убийство. Ночью мужчина устроил кровавую резню в общежитии. Суд вынес подозреваемому обвинительный приговор.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: astrakhanfm.ru