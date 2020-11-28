Мэр Стерлитамака Владимир Куликов возмущен поведением молодых водителей | видео

Стерлитамакский район | 28 ноя 2020 | 14:33

Мэр Стерлитамака Владимир Куликов возмутился поведением молодых местных жителей. На своей странице Вконтакте он написал, что правонарушители в легковом автомобиле намеренно проехали по газону, велодорожке и пешеходной зоне недавно построенной набережной.







«Видео имеется, молодые люди (по крайней мере те, что были за рулём) совершеннолетние, поэтому сотрудникам полиции будет не трудно привлечь их к ответственности»,- пишет автор поста.



Владимир Куликов призвал жителей Стерлитамака бережнее относиться к своему городу – он отметил, что за сохранностью объектов должны следить не только коммунальные службы.

«Сколько уже примеров, когда подростки портили новые парковые скульптуры и инсталляции! Или когда не в меру алчные индивиды выкапывали для личных нужд свежепосаженные туи. Или когда просто нетрезвые жители паясничали на камеру и ломали саженцы деревьев», - рассказал он.





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Фото: скрин видео

Видео: соцсети | VK | Владимир Куликов