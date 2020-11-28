Смертельная авария в Краснокамском районе: столкнулись "Форд Фокус" и Камаз | видео

Краснокамский район | 28 ноя 2020 | 14:45

Накануне ночью в Краснокамском районе произошло смертельное ДТП, унесшее жизнь 34-летнего мужчины. Об этом сообщили в ГИБДД по РБ.





Уточняется, что трагедия случилась после полуночи на 55 км дороги Дюртюли-Нефтекамск. 34-летний местный житель за рулем «Форд Фокус» столкнулся со встречным грузовиком КамАЗ, которым управлял 30-летний нефтекамец. В результате водитель легковушки был доставлен в больницу с тяжелыми травмами, однако позже скончался, не приходя в сознание. Причины и условия ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Краснокамском районе Башкирии произошло опрокидывание автомобиля. Водитель, управляя Porsche Cayenne, не справившись с управлением, совершил съезд в левый кювет по ходу движения в сторону с. Арлан, с последующим опрокидыванием.

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Фото: скрин видео

Видео: gtrk.tv