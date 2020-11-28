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Пропавшая Альфия Даутова из Белорецкого района найдена мертвой

Пропавшая Альфия Даутова из Белорецкого района найдена мертвой

Белорецкий район | 28 ноя 2020 | 15:34

В Башкирии найдена мертвой пропавшая 18 ноября 42-летняя Альфия Даутова. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Подробности активисты не уточняют.



Напомним, женщина выехала из дома в селе Абзаково на автомобиле «Рено Сандеро». Позже ее машину нашли в Верхнеуральске Челябинской области. Ее искали и в Башкирии, и в Челябинской области. Поиски пропавшей без вести Альфии велись недалеко от того места, где нашли ее машину. На транспортное средство яркого цвета обратила внимание бдительная горожанка.

Ранее сообщалось, что 25-летний парень из Белорецка стал жертвой секс-шантажа. Неизвестная девушка, с которой молодой человек вступил в общение в интернете, решила обогатиться за счёт кавалера. Подробности истории рассказала пресс-служба МВД по РБ.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети

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