В Стерлитамаке пенсионерка стала жертвой афериста

Стерлитамакский район | 28 ноя 2020 | 16:05

69-летняя жительница Стерлитамака стала жертвой афериста. Злоумышленник украл у нее 28 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.



Пенсионерка рассказала, что к ней пришел мужчина и представился работником газовой службы. Он заявил о том, что ему нужно проверить исправность газового оборудования.







Пресс-служба МВД по Башкирии:

Посетитель попросил освободить духовку и зажечь газовые конфорки. Предположительно, в момент, когда пенсионерка отвлеклась, он и совершил кражу денег, которые хранились в шкафу. После этого мужчина осмотрел газовую плиту, заверил, что все в порядке и ушел. Через некоторое время хозяйка обнаружила пропажу сбережений и обратилась в полицию.

МВД по Республике Башкортостан в очередной раз предупреждает граждан, особенно пожилого возраста -необходимо быть бдительными. Специалисты коммунальных, социальных служб обязательно предоставляют документы о своих полномочиях. Однако, в любом случае визита в ваш дом неизвестных людей, не оставляйте их без присмотра, или пригласите присутствовать родственников или соседей. Так вы обезопасите себя и свое имущество.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье "Кража". В настоящее время они разыскивают злоумышленника. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось о том, что мэр Стерлитамака Владимир Куликов возмутился поведением молодых местных жителей. На своей странице Вконтакте он написал, что правонарушители в легковом автомобиле намеренно проехали по газону, велодорожке и пешеходной зоне недавно построенной набережной.





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Фото: newsbash.ru