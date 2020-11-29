Авария в Архангельском районе: столкнулись встречные ВАЗ-2114 и Renault Logan, пострадали трое взрослых и ребенок

Трое взрослых и ребенок получили травмы в аварии в Архангельском районе Башкирии вечером 28 ноября, сообщает ГИБДД по республике.
ДТП произошло на десятом километре автодороги Архангельское-Тавакачево. Столкнулись встречные ВАЗ-2114 и Renault Logan. Отечественным автомобилем управлял 23-летний местный житель, иномаркой - 26-летний водитель из Бижбулякского района республики.
Пострадали пассажиры Renault – три женщины и 11-месячная девочка.
Всего 28 ноября на дорогах республики зарегистрировано 11 автомобильных аварий, в которых 16 человек получили травмы.