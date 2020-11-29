Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Авария в Архангельском районе: столкнулись встречные ВАЗ-2114 и Renault Logan, пострадали трое взрослых и ребенок

Авария в Архангельском районе: столкнулись встречные ВАЗ-2114 и Renault Logan, пострадали трое взрослых и ребенок

Авария в Архангельском районе: столкнулись встречные ВАЗ-2114 и Renault Logan, пострадали трое взрослых и ребенок

Архангельский район | 29 ноя 2020 | 10:58

Трое взрослых и ребенок получили травмы в аварии в Архангельском районе Башкирии вечером 28 ноября, сообщает ГИБДД по республике.

ДТП произошло на десятом километре автодороги Архангельское-Тавакачево. Столкнулись встречные ВАЗ-2114 и Renault Logan. Отечественным автомобилем управлял 23-летний местный житель, иномаркой - 26-летний водитель из Бижбулякского района республики.



Пострадали пассажиры Renault – три женщины и 11-месячная девочка.

Всего 28 ноября на дорогах республики зарегистрировано 11 автомобильных аварий, в которых 16 человек получили травмы.

Ранее сообщалось о смертельной аварии в Краснокамском районе. Здесь столкнулись "Форд Фокус" и Камаз. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa.aif.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: