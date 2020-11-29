Авария в Архангельском районе: столкнулись встречные ВАЗ-2114 и Renault Logan, пострадали трое взрослых и ребенок

Архангельский район | 29 ноя 2020 | 10:58

Трое взрослых и ребенок получили травмы в аварии в Архангельском районе Башкирии вечером 28 ноября, сообщает ГИБДД по республике.



ДТП произошло на десятом километре автодороги Архангельское-Тавакачево. Столкнулись встречные ВАЗ-2114 и Renault Logan. Отечественным автомобилем управлял 23-летний местный житель, иномаркой - 26-летний водитель из Бижбулякского района республики.







Пострадали пассажиры Renault – три женщины и 11-месячная девочка.



Всего 28 ноября на дорогах республики зарегистрировано 11 автомобильных аварий, в которых 16 человек получили травмы.



Ранее сообщалось о смертельной аварии в Краснокамском районе. Здесь столкнулись "Форд Фокус" и Камаз.





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