В Учалинском районе агрессивный мужчина напал на полицейского

Учалинский район | 29 ноя 2020 | 13:43

В Учалинском районе задержали мужчину за нападение на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.







Инцидент произошел на местном автовокзале – в полицию поступило сообщение о том, что прибывший из соседнего региона мужчина ведет себя агрессивно: матерится и пытается повредить окно кассы. Прибывшие правоохранители попросили дебошира пройти к служебному автомобилю. Сначала мужчина согласился с требованием и направился за полицейскими, однако чуть позднее ударил одного из них по голове. Правонарушителя задержали и доставили в отделение.



За проявление насилия в отношении представителя власти возбуждено уголовное дело (ст. 318 УК РФ).

Ранее сообщалось о том, что жители Учалинского района пожаловались на выбросы пыли, из-за которой уже не видно домов.





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