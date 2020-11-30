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Массовая авария в Туймазинском районе: на трассе столкнулись 6 автомобилей, есть пострадавшие

Массовая авария в Туймазинском районе: на трассе столкнулись 6 автомобилей, есть пострадавшие

Туймазинский район | 30 ноя 2020 | 09:18

ДТП с шестью автомобилями и пострадавшими произошло в Туймазинском районе в девятом часу вечера 29 ноября, сообщает ГИБДД Башкирии.



На 63 км дороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы 29-летний мужчина на «Форд Фокус» столкнулся со встречным ВАЗ-2112 под управлением 19-летнего парня. После этого «Фокус» столкнулся с попутной «Шкодой Октавия», а последняя – с попутной «Калиной». «Форд» также ударил уже другую «Ладу Калина» и «Рено Логан».

В аварии пострадали водитель и пассажирка ВАЗа, а также пенсионер, пассажир «Форда». Начато разбирательство.

Ранее сообщалось об аварии в Архангельском районе. Здесь столкнулись встречные ВАЗ-2114 и Renault Logan, пострадали трое взрослых и ребенок.

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Источник: ufa.aif.ru

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