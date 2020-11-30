Массовая авария в Туймазинском районе: на трассе столкнулись 6 автомобилей, есть пострадавшие

ДТП с шестью автомобилями и пострадавшими произошло в Туймазинском районе в девятом часу вечера 29 ноября, сообщает ГИБДД Башкирии.
На 63 км дороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы 29-летний мужчина на «Форд Фокус» столкнулся со встречным ВАЗ-2112 под управлением 19-летнего парня. После этого «Фокус» столкнулся с попутной «Шкодой Октавия», а последняя – с попутной «Калиной». «Форд» также ударил уже другую «Ладу Калина» и «Рено Логан».
В аварии пострадали водитель и пассажирка ВАЗа, а также пенсионер, пассажир «Форда». Начато разбирательство.