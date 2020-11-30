В Башкирии от последствий взрыва в Стерлитамаке, умерла еще одна сотрудница предприятия «Авангард»
Стерлитамакский район | 30 ноя 2020 | 16:05
В Башкортостане в результате взрыва скончалась еще одна работница компании "Авангард". Эту информацию во время оперативного совещания в республиканском правительстве распространил Фарит Гумеров, руководитель Госкомитета по ЧС.
По его словам, взрыв стал результатом возгорания пороха. Отметим, что трагедия имела место в минувший понедельник, 23 ноября.
Ранее по оперативным данным было известно, что из-за несчастного случая умерла 45-летняя сотрудника предприятия, которая была ученицей дробильщика. Еще 2 женщины получили увечья и как оказалось, одна умерла.
Ранее стало известно, когда примет первых пациентов новый ковид-госпиталь в Стерлитамаке.
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