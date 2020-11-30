В Уфе мужчина жестоко убил друга, а затем сообщил в полицию

Уфа | 30 ноя 2020 | 18:50

Накануне, 29 ноября, в одной из квартир в Уфе нашли труп 49-летнего мужчины. По информации республиканского Следственного комитета, он умер после того, как получил несколько ножевых ранений в шею. В убийстве подозревают 36-летнего мужчину, который арендовал у погибшего квартиру.







Следователи считают, что в ночь на 29 ноября, мужчины вместе пили спиртное и между ними возник конфликт. Предположительно, по причине того, что владелец квартиры не хотел работать. В ходе ссоры, 36-летний мужчина схватил нож и несколько раз ударил своего противника, нанеся ему смертельные раны, от которых мужчина скончался на месте.



В пресс-службе СК по РБ отметили, что подозреваемый решил обставить все, как самоубийство. Но своему товарищу он сознался в совершении преступления. Сейчас он задержан и уже признал свою вину. На данный момент ему определяют меру пресечения.

Ранее сообщалось о том, что 26 ноября, сотрудники правоохранительных органов задержали 22-летнего Константина С., разыскиваемого по подозрению в надругательстве над 7-летним мальчиком в одном из подъездов микрорайона Дема в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.





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Фото: СК по РБ