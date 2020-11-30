В Балтачевском районе произошла коммунальная авария, без отопления остались несколько домов

Балтачевский район | 30 ноя 2020 | 22:19

Сегодня, 30 ноября, в 13:36 в Центр управления кризисными ситуациями МЧС в Башкирии поступила информация о том, что произошло разгерметизирование отопительного котла в котельной села Старобалтачево, расположенной по адресу: ул. Комсомольская, ⅓. Туда были отправлены представители различных экстренных служб.







Через некоторое время пресс-служба регионального МЧС распространила информацию, что в 1-этажном здании площадью 5х8 метров из-за перегрева газового котла разорвалась водяная рубашка, вследствие чего одна из бетонных плит перекрытия в строении рухнула. К счастью, пожара это не вызвало. Информация о пострадавших и погибших отсутствует.



В результате аварии пропало тепло в 2 зданиях, 17 квартирах, где живут более 3 десятков людей, в том числе 12 детей. Сейчас для людей был развернут временный пункт размещения в отеле "Уют" в упомянутом населенном пункте.

В ведомстве отметили, что уже прошло внеочередное заседание комиссии по ЧС, которая уже приняла план проведения ремонтных работ, что уже ведутся.





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