Авария в Благоварском районе: водитель ВАЗ-2110 устроил ДТП с тремя пострадавшими

Благоварский район | 01 дек 2020 | 09:59

Вчера, 30 ноября, в Благоварском районе Башкирии имело место серьезное ДТП, в котором пострадали люди. Оно произошло в селе Языково, где столкнулись 2 машины. Это произошло около 22:00.







21-летний местный житель за рулем автомобиля марки "ВАЗ-2110" совершал выезд со второстепенной дороги и, нарушив ПДД, не уступил пространство автомобилю марки "Нива", ехавшего по главной дороге, под управлением 31-летнего мужчины. В результате произошло столкновение, в котором оба водителя и пассажир "Нивы" получили травмы.



Всего за прошедшие сутки в Башкирии произошло 8 ДТП, в которых пострадало 10 человек. Работники ГИБДД региона зафиксировали 2300 нарушений ПДД и задержали 34 человека, управлявших транспортом в нетрезвом состоянии.

Ранее сообщалось об еще одной аварии в Благоварском районе. Здесь водитель погиб, упав в реку с моста.





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