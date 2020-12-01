В Бижбулякском районе отец нанес три ножевых ранения собственному сыну

Бижбулякский район | 01 дек 2020 | 10:40

В Башкортостане во время конфликта с родителями 28-летний мужчина был трижды ранен в живот. Он пытался скрыться от стражей порядка, чтобы не сдавать отца.







В пресс-службе республиканского МВД отметили, что происшествие произошло в прошлые выходные в селе Кистенли-Богданово Бижбулякского района. В гости к молодой семье приехали родители. Молодые люди по этому случаю устроили застолье. После распития спиртного произошел конфликт свекрови и снохи. В результате этого хозяин попросил родителей удалиться. Это не понравилось отцу и он, взяв нож, трижды ранил собственного сына.



Супруга раненого тут же вызвала правоохранителей и медиков. Но мужчина пытался скрыться, чтобы не обнаружился факт ранений. Однако стражам порядка удалось его обнаружить, когда он начал терять сознание от кровопотери. После этого медики забрали его в больницу.



Мужчина объяснил свой поступок желанием скрыть ранения, чтобы не подставлять нетрезвого отца. Сейчас мужчина все еще в больнице. Возбуждено уголовное дело. 61-летний подозреваемый рассказал, что жалеет о деянии и просит наказать его строго. Расследование продолжается.

Накануне в Бижбулякском районе Башкирии произошло чудовищное преступление. 22-летняя девушка жестоко расправилась со своим 80-летним дедушкой - она схватила нож и ударила его в живот





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