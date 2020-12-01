В Давлекановском районе браконьеры загнали лося и застрелили | видео
Давлекановский район | 01 дек 2020 | 10:52
В Давлекановском районе Башкирии неизвестные на автомобиле устроили охоту на лося. Испуганное животное пыталось сбежать, но его догнали и пристрелили.
Но незаконные действия удалось снять на видео местными жителями, которые пытались догнать и задержать браконьеров. Однако злоумышленникам удалось скрыться. Правда, на видео виден номер джипа марки Hyundai белого цвета. Если правоохранители начнут расследование, то браконьерам грозит наказание до 2 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось о том, что в Давлекановском районе обнаружили труп пожилой женщины со следами укусов на теле.
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