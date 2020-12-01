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Авария в Чишминском районе: пожилого мужчину насмерть смяло в ВАЗе | видео

Авария в Чишминском районе: пожилого мужчину насмерть смяло в ВАЗе | видео

Чишминский район | 01 дек 2020 | 11:03

Сегодня утром, 1 декабря, в поселке Чишмы произошло ДТП, в котором погиб пенсионер.

В 8:30 произошло столкновение автомобиля Renault Duster под управлением 30-летнего мужчины с автомобилем ВАЗ-2107 под управлением 82-летнего водителя. Пенсионер погиб сразу, а его машина оказалась повреждена настолько, что спасателям пришлось вытаскивать его труп с применением спецтехники.



Сейчас на месте аварии работают представители специальных служб. Обстоятельства трагедии уточняются.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии за публичные призывы к терроризму осудили жителя Чишминского района. 5 ноября мужчина предстал перед Центральны окружным военным судом в Екатеринбурге.


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