Авария в Чишминском районе: пожилого мужчину насмерть смяло в ВАЗе | видео
Чишминский район | 01 дек 2020 | 11:03
Сегодня утром, 1 декабря, в поселке Чишмы произошло ДТП, в котором погиб пенсионер.
В 8:30 произошло столкновение автомобиля Renault Duster под управлением 30-летнего мужчины с автомобилем ВАЗ-2107 под управлением 82-летнего водителя. Пенсионер погиб сразу, а его машина оказалась повреждена настолько, что спасателям пришлось вытаскивать его труп с применением спецтехники.
Сейчас на месте аварии работают представители специальных служб. Обстоятельства трагедии уточняются.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии за публичные призывы к терроризму осудили жителя Чишминского района. 5 ноября мужчина предстал перед Центральны окружным военным судом в Екатеринбурге.
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