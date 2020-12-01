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Сотрудник УМПО в Уфе погиб, разбив на проходной голову

Сотрудник УМПО в Уфе погиб, разбив на проходной голову

Уфа | 01 дек 2020 | 15:00

В столице Башкирии, на территории "ОДК-УМПО", скончался 64-летний мужчина, который работал на предприятии. Об этом рассказали очевидцы происшествия в соцсетях. Кроме того, данная информация была подтверждена и региональной Гострудинспекцией.



Очевидец происшествия написал, что утром, 30 ноября, около 08:00, мужчина поскользнулся и разбил голову на южной проходной. Мужчина увидел, как его с окровавленной и забинтованной головой без сознания несли на носилках к машине скорой.

В Гострудинспекции добавили, что мужчина умер после падения на проходной и удара головой. Несмотря на все усилия медиков, он скончался. Сейчас работники ведомства устанавливают обстоятельства трагедии. В то же время работники вышеупомянутого предприятия говорят, что скользкие дороги на предприятии - не редкость.

Один из рабочих сказал, что когда-то что-то подобное произойти должно было, ведь ежегодно после начала заморозков пройти по дороге нормально нельзя и приходится чуть ли не ползти, чтобы себе ничего не сломать.

Ранее сообщалось о том, что в одной из квартир в Уфе нашли труп 49-летнего мужчины. По информации республиканского Следственного комитета, он умер после того, как получил несколько ножевых ранений в шею.

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