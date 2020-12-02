В Стерлитамакском районе в сгоревшей машине обнаружили тело молодого парня

Стерлитамакский район | 02 дек 2020 | 10:26

Накануне днем, 1 декабря, жители деревни Латыповка в Стерлитамакском районе Башкортостана, обнаружили страшную картину. Неподалеку от местной агропромышленной фермы была найдена сгоревшая отечественная "пятнашка", в которой был найден обгоревший труп молодого человека.







По словам источников в правоохранительных органах, погибшим является 23-летний Игорь К., проживавший в деревне Саратовка, а на ферме трудился водителем.



Что именно случилось и почему автомобиль загорелся, а молодой человек не смог из него выбраться, предстоит выяснить работника правоохранительных органов. Сейчас тело погибшего передано на судебную медэкспертизу.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии от последствий взрыва в Стерлитамаке, умерла еще одна сотрудница предприятия «Авангард»





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