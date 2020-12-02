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В Хайбуллинском районе второклассник угодил под колеса школьного автобуса

В Хайбуллинском районе второклассник угодил под колеса школьного автобуса

Хайбуллинский район | 02 дек 2020 | 10:35

В селе Акъяр Хайбуллинского района Башкортостана случилось ДТП с участием школьного автобуса и мальчика. Оно произошло 2 декабря, о чем сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.



Инцидент произошел на улице Акмуллы. По предварительной информации, 36-летний житель этого села, который работает водителем автобуса ПАЗ, совершил наезд на 7-летнего ребенка. Мальчик с друзьями торопился сесть на автобус, чтобы поехать на занятия в школу.
Известно, что у ребенка сломана нога.

Всего же за прошедшие сутки было зафиксировано 7 аварий, где погиб 1 человек, а 7 получили травмы, из которых 4 - дети.

Ранее сообщалось о том, что в Хайбуллинском районе браконьеры разбудили и расстреляли медведя. Но, сначала жертвой браконьеров стала косуля, которая встретилась им по дороге. Ее убили просто ради азарта.

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