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Жительница Бирского района едва не убила своего сожителя за выпитую бутылку

Жительница Бирского района едва не убила своего сожителя за выпитую бутылку

Бирский район | 02 дек 2020 | 12:32

В Бирском районе Башкирии в одной из квартир произошел семейный конфликт, что чуть не превратившийся в трагедию - 43-летняя женщина, чуть не зарезала 28-летнего избранника из-за того, что он выпил больше спиртного, чем положено.



1 декабря женщина ушла в гости и попросила 28-летнего сожителя не пить больше пары рюмок водки. Но когда она вернулась, то впала в ярость, ведь мужчина выпил целую бутылку. Женщина взяла нож и нанесла удар молодому человеку. Тот набросился на нее, но получил еще два удара ножом в спину.

По сообщению пресс-службы республиканского МВД, женщина уже была судима за превышение пределов необходимой обороны. Когда она осознала свои действия, то сама позвонила участковому и призналась во всем. Мужчина сейчас в больнице, а на женщину завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось о том, что в Бирске полицейские спасли из пожара многодетную семью.

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