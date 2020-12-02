Массовое ДТП В Башкирии: водитель без прав спровоцировал несколько столкновений | ВИДЕО

| 02 дек 2020 | 13:11

В Уфимском районе Башкортостана, на 1487-ом километре дороги М-5 "Урал", 45-летний мужчина за рулем автомобиля Kia Ceed вылетел на встречную полосу движения, не успел совершить обгон и допустил лобовой удар с автомобилем марки Volkswagen Polo.





Затем машина врезалась в ехавшую рядом в том же направлении Ладу Калина и двигавшуюся навстречу Toyota Camry. Отметим, что данное массовое ДТП случилось вчера, 1 декабря.



Водителю Фольксвагена потребовалась госпитализация. Кроме того, медпомощь оказали и 12-летнему мальчику, который сидел в салоне Kia Ceed. В пресс-службе республиканского ГИБДД рассказали, что раньше его отца лишили прав. Мужчина не пожелал проходить медосвидетельствование. Теперь водителю грозит уголовное преследование.

Ранее пьяное ДТП с участием 4-летнего малыша случилось в Салавате накануне, 1 декабря. На перекрестке улиц Островского и Ленинградской водитель автомобиля марки Renault Fluence вылетел в кювет, после чего машина перевернулась.

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