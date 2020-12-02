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В Баймакском районе вахтовика подозревают в интимной связи с 14-летней девушкой

В Баймакском районе вахтовика подозревают в интимной связи с 14-летней девушкой

Баймакский район | 02 дек 2020 | 20:02

Жительница Баймакского района Башкортостана обвинила вахтовика в интимной связи с ее 14-летней дочерью. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах.



Известно, что в минувший понедельник, 30 ноября, в полицию пришла женщина. По ее словам, ее несовершеннолетняя дочь еще в апреле вступила в интимную связь с 22-летним человеком, котором зовут Руслан. Женщина сообщила, что половая связь имела место в салоне авто. Похоже, что девочка призналась в этом матери со временем, а та решила не пускать ситуацию, что называется на самотек.

Заявление женщины стражи порядка приняли и сейчас ищут подозреваемого. По информации правоохранителей, сейчас мужчина работает вахтовым методом в Липецке.

Ранее сообщалось об аварии в Баймакском районе. Здесь ВАЗ-21099 съехал в кювет и опрокинулся, четверо оказались в больнице.

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