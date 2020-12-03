В Сибае сбили пенсионерку, которая позже скончалась в больнице

Сибай | 03 дек 2020 | 10:30

Вчера вечером, 2 декабря, в Сибае автомобиль марки Renault Logan под управлением 57-летнего мужчины, проживающего в Баймакском районе, совершил наезд на 82-летнюю пенсионерку.







Сотрудники ГИБДД считают, что пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте, что могло стать причиной ДТП в вечернее время.

Ее доставили в реанимацию, где она и скончалась, так и не придя в сознание. Сейчас работники ГИБДД ведут расследование обстоятельств происшествия.



В пресс-службе УГИБДД МВД по РБ отметили, что за прошедшие сутки на дорогах республики произошло 10 ДТП, где 1 человек погиб, а 10 отделались травмами разной степени тяжести.



Ранее сообщалось о том, что в Баймакском районе вахтовика подозревают в интимной связи с 14-летней девушкой.





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