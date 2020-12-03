Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Сибае сбили пенсионерку, которая позже скончалась в больнице

В Сибае сбили пенсионерку, которая позже скончалась в больнице

В Сибае сбили пенсионерку, которая позже скончалась в больнице

Сибай | 03 дек 2020 | 10:30

Вчера вечером, 2 декабря, в Сибае автомобиль марки Renault Logan под управлением 57-летнего мужчины, проживающего в Баймакском районе, совершил наезд на 82-летнюю пенсионерку.



Сотрудники ГИБДД считают, что пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте, что могло стать причиной ДТП в вечернее время.
Ее доставили в реанимацию, где она и скончалась, так и не придя в сознание. Сейчас работники ГИБДД ведут расследование обстоятельств происшествия.

В пресс-службе УГИБДД МВД по РБ отметили, что за прошедшие сутки на дорогах республики произошло 10 ДТП, где 1 человек погиб, а 10 отделались травмами разной степени тяжести.

Ранее сообщалось о том, что в Баймакском районе вахтовика подозревают в интимной связи с 14-летней девушкой.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: