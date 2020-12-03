Авария в Иглинском районе: пьяный водитель опрокинул авто в кювет, есть пострадавшие

Иглинский район | 03 дек 2020 | 10:38

В Иглинском районе республики произошло ДТП, в котором чудом никто не погиб. Около 00:00 на 1539-ом километре автотрассы "Самара-Уфа-Челябинск" машина марки Hyundai Elantra вылетел в кювет.







Как оказалось, управлял машиной 24-летний житель Салаватского района, находившийся в состоянии опьянения. В какой-то момент он потерял управление автомобилем, после чего машина и вылетела в кювет. Пассажиры авто - молодой человек и девушка отделались небольшими травмами.



Ранее сообщалось о том, что в Иглинском районе в деревянном доме заживо сгорели двое мужчин. В 19:34 загорелся бревенчатый дом в селе Иглино.





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