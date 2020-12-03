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Под Уфой автомобиль «Лада Калина» залетел под КАМАЗ

Под Уфой автомобиль «Лада Калина» залетел под КАМАЗ

Уфа | 03 дек 2020 | 12:11

На трассе "Уфа - Оренбург" вчера, 2 декабря, в 18:30 произошло ДТП, в котором машина марки Лада Калина столкнулся с грузовиком марки КАМАЗ. Авария произошла у поселка Чесноковка.



Данную информацию подтвердила пресс-служба отдела ГИБДД Башкирии города Уфы.

В ведомстве отметили, что 52-летний водитель Lada врезался в едущий попутно КАМАЗ.

В аварии пострадала 49-летняя женщина, что находилась в Ладе. Ее с травмами отвезли в больницу. Но после оказания медпомощи отпустили домой. Сотрудники ГИБДД ведут расследование обстоятельств аварии.

Ранее сообщалось об аварии в Иглинском районе. Здесь пьяный водитель опрокинул авто в кювет, есть пострадавшие.

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