В Зилаирском районе оштрафовали женщину за убийство мужа в состоянии аффекта

Зилаирский район | 03 дек 2020 | 19:11

Жительницу Зилаирского района Башкирии оштрафовали за убийство супруга в состоянии аффекта. Из документов суда следует, что в июне этого года между супругами произошел конфликт во дворе их дома. В какой-то момент женщина толкнула мужчину, он упал, и она шваброй нанесла ему травмы. Известно, что он получил много ударов в грудь, а также по рукам и ногам.







Увечья оказались тяжелыми, и мужчина скончался от потери крови из-за закрытой травмы грудной клетки в Акьярской ЦБ. Против женщины возбудили уголовное дело об убийстве в состоянии аффекта.



Расследование было прекращено потому, что суд оштрафовал женщину на 75000 рублей. Известно, что погибший не раз оскорблял ее и бил.

Сама женщина раскаялась и оказала помощь приюту для детей, чтобы загладить "причиненный преступлением вред".





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