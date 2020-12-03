В Башкирии пропала жительница Стерлитамака Ангелина Дегтерева

Стерлитамакский район | 03 дек 2020 | 22:42

В Башкирии разыскивают пропавшую без вести 17-летнюю жительницу Стерлитамака Ангелину Дегтереву. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Отклик».







Уточняется, что девушка вышла из дома 30 ноября в неизвестном направлении. С тех пор никакой информации о ней не поступало. В сообщении также подчеркивается, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост – 153 см, среднее телосложение, длинные русые волосы, голубые глаза.



Была одета в короткую зимнюю черную куртку без капюшона, черные джинсы, черные зимние кроссовки на белой подошве. При себе был коричневый рюкзак.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Ангелины, сообщите волонтерам по номеру 89871060601 или в полицию – 02.





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Фото: соцсети