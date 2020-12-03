В Башкирии пропала жительница Стерлитамака Ангелина Дегтерева

В Башкирии разыскивают пропавшую без вести 17-летнюю жительницу Стерлитамака Ангелину Дегтереву. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Отклик».
Уточняется, что девушка вышла из дома 30 ноября в неизвестном направлении. С тех пор никакой информации о ней не поступало. В сообщении также подчеркивается, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост – 153 см, среднее телосложение, длинные русые волосы, голубые глаза.
Была одета в короткую зимнюю черную куртку без капюшона, черные джинсы, черные зимние кроссовки на белой подошве. При себе был коричневый рюкзак.
Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Ангелины, сообщите волонтерам по номеру 89871060601 или в полицию – 02.