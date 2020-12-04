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Авария в Уфе: иномарка врезалась в пассажирский автобус

Авария в Уфе: иномарка врезалась в пассажирский автобус

Уфа | 04 дек 2020 | 09:45

По сообщению главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Динара Гильмутдинова, накануне, 3 декабря, в республике зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 4 человека. Сотрудникам правопорядка удалось выявить более 2,3 тысяч нарушений и задержать 20 нетрезвых водителей.



Одна из аварий произошла вечером в столице Башкирии. На улице 50 лет СССР столкнулись попутные Kia Soul и пассажирский автобус ПАЗ, который двигался по 266 маршруту. 56-летний водитель иномарки из Оренбургской области был госпитализирован с травмами. В момент ДТП в автобусе находилось 20 человек. К счастью, никто из граждан не пострадал. В настоящий момент причины случившегося выясняют. По словам свидетелей, виновником аварии был водитель Kia, пытавшийся развернуться, был ли в крови мужчины алкоголь – не сообщается.

Ранее сообщалось о том, что на трассе "Уфа - Оренбург" вчера, 2 декабря, в 18:30 произошло ДТП, в котором машина марки Лада Калина столкнулся с грузовиком марки КАМАЗ. Авария произошла у поселка Чесноковка.

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Источник: proural.info
Фото: пресс-служба ГИБДД по РБ

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