В Мелеузе бомжиха зарезала приютившую ее женщину

Мелеузовский район | 04 дек 2020 | 15:10

В Мелеузе следователи задержали 48-летнюю женщину без определенного места жительства. Ей предъявлено обвинение по статье за убийство. Женщина, стоит отметить, признала свою вину сразу после задержания. Сейчас обвиняемая находится под стражей. Если суд признает жительницу Мелеуза виновной, то ей грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.







Убийство произошло 2 декабря 2020 года. В одной из квартир в многоквартирном доме было найдено тело 47-летней хозяйки жилья с признаками насильственной смерти. Следователям удалось в тот же день найти и задержать подозреваемую. Оказалось, что трагедия произошла в ночь с 1 на 2 декабря. Погибшая приютила «леди бомж», но была недовольна тем, что новоиспеченная соседка злоупотребляет гостеприимством. Свою претензию хозяйка квартиры решила высказать в ходе распития алкоголя. Гостья в качестве аргумента использовала нож. Одним ударом в грудь она убила приютившую ее женщину, избавилась от ножа и сбежала. Тело погибшей обнаружили соседи и позвонили в полицию.





Ранее сообщалось о том, что в Зилаирском районе оштрафовали женщину за убийство мужа в состоянии аффекта.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: пресс-служба Следственного комитета РБ