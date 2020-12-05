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В крупном пожаре в Илишевском районе сгорели два человека | видео

В крупном пожаре в Илишевском районе сгорели два человека | видео

Илишевский район | 05 дек 2020 | 10:53

Серьезный пожар с погибшими произошел 4 декабря вечером в Илишевском районе республики. В 21:07 загорелся бревенчатый дом на улице Центральная села Буралы.



В течение 15 минут пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Первыми на место прибыли пожарные — добровольцы. Всего к тушению подключились 22 человека, использовано 10 единиц техники.

К сожалению, на месте пожара спасатели обнаружили двоих мужчин. Тело 74-летнего дедушки нашли почти сразу. В 04:23 обнаружили останки второго погибшего 1973 года рождения.

Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

Накануне в Салавате на территории местной пилорамы был найден обгоревший труп 40-летнего мужчины. Источник, знакомый с обстоятельствами трагедии отмечает, что тело мужчины располагалось у печи в пристройке к помещению по просушиванию древесины.


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Источник: gtrk.tv

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