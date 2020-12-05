Под Нефтекамском отец с двумя детьми отравились угарным газом

Нефтекамск | 05 дек 2020 | 10:58

Инцидент произошел ночью 4 декабря в селе Ташкиново под Нефтекамском. Отца семейства с 9-летним и 10-летним сыновьями обнаружил в бане друг семьи. В тяжелом состоянии их госпитализировали в реанимацию больницы города Нефтекамска.







Возгорания в бане не было, сообщает пресс-служба МЧС РФ по РБ. По состоянию на 7 часов утра 5 декабря мужчина пришёл в сознание, у детей состояние стабильно тяжелое, дышат самостоятельно.



Серьезный пожар с погибшими произошел 4 декабря вечером в Илишевском районе республики. В 21:07 загорелся бревенчатый дом на улице Центральная села Буралы. В течение 15 минут пожарным удалось ликвидировать открытое горение.





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