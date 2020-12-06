ДТП в Абзелиловском районе: три подростка погибли вылетев в кювет

Абзелиловский район | 06 дек 2020 | 10:51

Серьезное ДТП с погибшими произошло сегодня ночью, 6 декабря, в Абзелиловском районе Башкирии. На 20 км автодороги Давлетово-Альмухаметов 16-летний юноша за рулём «Daewoo Nexia» налетел на лошадь с жеребенком и вылетел в кювет.







В результате ДТП сам водитель и его пассажиры, 15-летние парень и девушка, скончались на месте. Еще двое подростков с тяжелыми травмами госпитализированы. На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности уточняются.



Всего 5 декабря на дорогах республики зарегистрировано 6 автомобильных аварий, в которых 5 человек погибли и 6 получили травмы. За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 2600 нарушений ПДД, задержаны 63 нетрезвых водителя.





Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Уфе. Здесь водитель насмерть сбил двух пожилых людей.

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