В Дуванском районе заведующая детсадом оформила на мошенников кредит

Дуванский район | 06 дек 2020 | 11:42

На днях жительница одной из деревень Дуванского района Башкирии стала жертвой мошенничества.







Как рассказал «КП-Уфа» собственный источник в правоохранительных органах, женщина обратилась в полицию с заявлением, когда поняла, что ее обманули. Началось все как обычно: ей позвонили с незнакомого телефона и, представившись представителем банка, заявили, что мошенники пытались оформить на ее имя кредит.



По словам собеседника, женщина, которая работает заведующей детским садом, купилась на слова мошенников и после непродолжительного разговора сама оформила кредит на 284 тысячи рублей. И назвала все коды банковских операций, воспользовавшись которыми злоумышленники сняли все деньги с ее карты.

Ранее сообщалось о том, что житель Дуванского района лишился денег после совместного вечера с молодой незнакомкой.





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