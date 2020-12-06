Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Дуванском районе заведующая детсадом оформила на мошенников кредит

В Дуванском районе заведующая детсадом оформила на мошенников кредит

В Дуванском районе заведующая детсадом оформила на мошенников кредит

Дуванский район | 06 дек 2020 | 11:42

На днях жительница одной из деревень Дуванского района Башкирии стала жертвой мошенничества.



Как рассказал «КП-Уфа» собственный источник в правоохранительных органах, женщина обратилась в полицию с заявлением, когда поняла, что ее обманули. Началось все как обычно: ей позвонили с незнакомого телефона и, представившись представителем банка, заявили, что мошенники пытались оформить на ее имя кредит.

По словам собеседника, женщина, которая работает заведующей детским садом, купилась на слова мошенников и после непродолжительного разговора сама оформила кредит на 284 тысячи рублей. И назвала все коды банковских операций, воспользовавшись которыми злоумышленники сняли все деньги с ее карты.

Ранее сообщалось о том, что житель Дуванского района лишился денег после совместного вечера с молодой незнакомкой.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: