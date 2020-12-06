В Дуванском районе заведующая детсадом оформила на мошенников кредит
Дуванский район | 06 дек 2020 | 11:42
На днях жительница одной из деревень Дуванского района Башкирии стала жертвой мошенничества.
Как рассказал «КП-Уфа» собственный источник в правоохранительных органах, женщина обратилась в полицию с заявлением, когда поняла, что ее обманули. Началось все как обычно: ей позвонили с незнакомого телефона и, представившись представителем банка, заявили, что мошенники пытались оформить на ее имя кредит.
По словам собеседника, женщина, которая работает заведующей детским садом, купилась на слова мошенников и после непродолжительного разговора сама оформила кредит на 284 тысячи рублей. И назвала все коды банковских операций, воспользовавшись которыми злоумышленники сняли все деньги с ее карты.
Ранее сообщалось о том, что житель Дуванского района лишился денег после совместного вечера с молодой незнакомкой.