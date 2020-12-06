В Белебее в пожаре заживо сгорел 56-летний мужчина

Белебеевский район | 06 дек 2020 | 12:37

Сегодня утром, 6 декабря, в бревенчатом доме на улице Бехтерева в Белебее произошел серьезный пожар. Сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера пожарной службы. Подробности рассказали в пресс-службе регионального МЧС.







На место происшествия немедленно выехали спецслужбы. Сотрудники пожарной службы ликвидировали открытое горение на площади 12 квадратных метров.



В ходе разбора завалов спасатели обнаружили тело 56-летнего мужчины. В настоящее время устанавливается его личность. Причины пожара выясняет дознаватель МЧС.



Ранее сообщалось о пожаре в многоэтажном доме в Уфе, в котором погиб 43-летний мужчина.





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