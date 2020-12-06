В Уфе автоледи устроила массовую аварию, перепутав педали автомобиля

Уфа | 06 дек 2020 | 20:07

В Уфе 6 декабря автоледи, выезжая с парковки, перепутала педали газа и тормоза и стала виновницей массового ДТП. Инцидент произошел в микрорайоне Инорс возле дома №15 на Набережной Моторостроителей.







Как показывает видео с уличной камеры, сначала у водителя Kia Rio все шло гладко. Она постепенно выезжает со своего места. Однако затем резко дает назад и уже не может справиться с управлением.



Уфимка сначала врезалась в припаркованную Ниву, причем, снесла по пути дверь своего автомобиля, которую открыла для обзора. Затем Kia завернуло, предположительно, на Nissan note, которая тоже пострадала от удара.



Предположительно, водитель перепутала педали газа и тормоза.

Пользователи Сети по-разному отреагировали на видео с ДТП. Одни осудили девушку за неуверенность и «купленные права». Другие посочувствовали, отметив, что автомат коварен тем, что легко можно перепутать педали. «Досталось» и автошколам, которые не дают курсантам хорошей практики, прежде чем выпустить на дорогу.





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