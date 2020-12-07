Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии пропал житель Учалов Мухарран Хазиханов

В Башкирии пропал житель Учалов Мухарран Хазиханов

В Башкирии пропал житель Учалов Мухарран Хазиханов

Учалинский район | 07 дек 2020 | 09:30

В Башкирии разыскивают 87-летнего жителя Учалов Мухаррана Хазиханова. Ориентировка была опубликована на странице волонтеров «Лиза Алерт» в республике.

Сообщается, что пожилой мужчина  пропал еще в прошлую субботу, 5 декабря. В тот день он вышел из дома и обратно не вернулся. С тех пор его местонахождение остается неизвестным.



Приметы: рот 165 см, среднего телосложения, лысый, карие глаза.

Одежда: черная дубленка с меховым воротником, черные брюки, серый свитер. Черные берцы, черная шапка-ушанка, черные варежки.
Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Мухаррана, позвоните на единый номер экстренных служб (112) или волонтерам (8-800-700-54-52).

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: