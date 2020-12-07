В Башкирии пропал житель Учалов Мухарран Хазиханов

Учалинский район | 07 дек 2020 | 09:30

В Башкирии разыскивают 87-летнего жителя Учалов Мухаррана Хазиханова. Ориентировка была опубликована на странице волонтеров «Лиза Алерт» в республике.



Сообщается, что пожилой мужчина пропал еще в прошлую субботу, 5 декабря. В тот день он вышел из дома и обратно не вернулся. С тех пор его местонахождение остается неизвестным.







Приметы: рот 165 см, среднего телосложения, лысый, карие глаза.



Одежда: черная дубленка с меховым воротником, черные брюки, серый свитер. Черные берцы, черная шапка-ушанка, черные варежки.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Мухаррана, позвоните на единый номер экстренных служб (112) или волонтерам (8-800-700-54-52).





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Фото: Лиза Алерт