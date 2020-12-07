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В Стерлитамаке подросток без спроса взял автомобиль и устроил аварию

В Стерлитамаке подросток без спроса взял автомобиль и устроил аварию

Стерлитамакский район | 07 дек 2020 | 10:18

Вчера, 6 декабря, в Стерлитамаке произошло серьезное ДТП - столкнулись автомобили Lada Priora и Toyota XA. Подробности рассказали в региональной ГИБДД.



Авария произошла поздним вечером на улице Курчатова. Оказалось, что за рулем "Приоры" находился 17-летний подросток, который взял машину без спроса у своих родителей.

В результате ДТП пострадал 20-летний пассажир "Приоры", а также 3-летняя пассажирка иномарки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что вечером 6 декабря на территории Мелеузовского района случилось серьезное ДТП. На 173 километре трассы Уфа-Оренбург в столкновении сошлись «Ауди 80» и «Дэу Нексия».

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Источник: bash.news

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