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В Уфе разыскивается 12-летний Даниил Васильев

В Уфе разыскивается 12-летний Даниил Васильев

Уфа | 07 дек 2020 | 12:59

В Уфе начались поиски 12-летнего Даниила Васильева. Ориентировка на розыск мальчика появилась на странице волонтеров «Поиск детей – Уфа».

Сообщается, что ребенок пропал еще в прошлую пятницу, 4 декабря. Тогда он вышел из дома и обратно не вернулся. С тех пор о нем ничего неизвестно.



Приметы: рост 150 см, крепкого телосложения, темные волосы, длинная челка, большие глаза.

Был одет в черную куртку с капюшоном и мехом, сине-сиреневую рубашку, темно-синие джинсы, черную обувь на шнурках.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просят обратиться по телефонам: 02, 020 (полиция), 8-927-969-89-19 (дежурный номер РОО «Поиск Детей – Уфа»).

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Поиск детей - Уфа

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