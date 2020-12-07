В Белорецком районе супружеская пара заблудилась в лесу

В лесах Белорецкого района заблудилась супружеская пара, сообщает госкомитет Башкирии по ЧС.
Несчастный случай произошёл 6 декабря. По предварительным данным, супруги отправились на гору Малиновую. При спуске с третьей вершины они заблудились. Потерявшимся удалось выйти к деревне Отнурок и сообщить о своём местонахождении родственнику. Однако прибывший мужчина их не нашёл и в итоге обратился за помощью в службу спасения.
Спасатели обследовали всю местность, но пропавших сразу не нашли. И только на обратном пути, благодаря звуку мотора машины, заблудившиеся вышли навстречу. Их передали бригаде скорой помощи.