В Белорецком районе супружеская пара заблудилась в лесу

Белорецкий район | 07 дек 2020 | 14:13

В лесах Белорецкого района заблудилась супружеская пара, сообщает госкомитет Башкирии по ЧС.







Несчастный случай произошёл 6 декабря. По предварительным данным, супруги отправились на гору Малиновую. При спуске с третьей вершины они заблудились. Потерявшимся удалось выйти к деревне Отнурок и сообщить о своём местонахождении родственнику. Однако прибывший мужчина их не нашёл и в итоге обратился за помощью в службу спасения.



Спасатели обследовали всю местность, но пропавших сразу не нашли. И только на обратном пути, благодаря звуку мотора машины, заблудившиеся вышли навстречу. Их передали бригаде скорой помощи.

Ранее сообщалось о том, что в деревне Азнагулово Белорецкого района Башкирии ввели карантин по бешенству.





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