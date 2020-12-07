Минобразования Башкирии: в республике с начала года погибли 19 школьников

| 07 дек 2020 | 17:09

19 школьников погибли в Башкирии с начала 2020 года. Об этом сообщает «Эхо Москвы» в Уфе со ссылкой на данные главы минобрнауки республики Айбулата Хажина.







Последняя трагедия произошла в Уфе 20 ноября. 11-летний мальчик упал с балкона 16-го этажа высотки на проспекте Октября. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».



«К сожалению, суициды есть, их меньше, чем в прошлом году, но это совершенно не радует. Каждая смерть ребенка – трагедия для родителей и школы», - сказал министр.



По его словам, школы «страдают» в части нехватки профессиональных психологов, которые могли бы по внешним не явным признакам определять в каком состоянии находится ребенок, а 30% школьных психологов – не профессиональные психологи с базовым профобразованием, а педагоги, переучившиеся на курсах допобразования.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии родители 750 школьников написали заявление о переходе на удаленное обучение.





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