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В Баймакском районе три человека погибли при пожаре в деревянном доме

В Баймакском районе три человека погибли при пожаре в деревянном доме

Баймакский район | 08 дек 2020 | 10:31

Ночью 8 декабря в селе Ишмурзино Баймакского района произошел пожар со смертельным исходом. В 02:34 поступило сообщение о том, что на Крестьянской улице загорелся бревенчатый дом.



Внутри полыхавшего здания в 05:39 огнеборцы обнаружили тела трех погибших. Жертвами огня стали двое мужчин 1985, 1989 годов рождения и женщины 1964 года рождения. Устранить пожар полностью им удалось в 07:15. На месте работают дознаватели МЧС, обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось о том, что в Бижбулякском районе в пожаре погибла вся семья с детьми 7 и 4 лет. Возгорание началось в 2:06, когда на место приехали пожарные, то увидели, что горит жилой двухэтажный кирпичный дом размерами 22х8 метров по всему периметру.

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Источник: www.sobkor02.ru

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