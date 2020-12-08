В Баймакском районе три человека погибли при пожаре в деревянном доме

Баймакский район | 08 дек 2020 | 10:31

Ночью 8 декабря в селе Ишмурзино Баймакского района произошел пожар со смертельным исходом. В 02:34 поступило сообщение о том, что на Крестьянской улице загорелся бревенчатый дом.







Внутри полыхавшего здания в 05:39 огнеборцы обнаружили тела трех погибших. Жертвами огня стали двое мужчин 1985, 1989 годов рождения и женщины 1964 года рождения. Устранить пожар полностью им удалось в 07:15. На месте работают дознаватели МЧС, обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось о том, что в Бижбулякском районе в пожаре погибла вся семья с детьми 7 и 4 лет. Возгорание началось в 2:06, когда на место приехали пожарные, то увидели, что горит жилой двухэтажный кирпичный дом размерами 22х8 метров по всему периметру.





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