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Следователи назвали причину пожара в Бижбулякском районе, в котором погибла семья с детьми

Следователи назвали причину пожара в Бижбулякском районе, в котором погибла семья с детьми

Бижбулякский район | 08 дек 2020 | 14:11

Следственный комитет Башкирии озвучил предварительную причину пожара, который унес жизнь целой семьи Бижбулякского района. В ведомстве установили, что ночью 8 декабря в селе Малый Менеуз в Бибулякском районе погибли отец и мать 27 лет, а также их 4-летний сын и 6-летняя дочь.



«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых экспертных исследований с целью установления причин смерти семьи и причины возгорания жилого дома, допрашиваются очевидцы, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему. По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем», – заявили в пресс-службе следкома.

По данным МЧС, семья сгорела в собственном доме. Пожар тушили в течение получаса. Теле погибших обнаружили на месте происшествия.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по Башкирии

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