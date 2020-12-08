Следователи назвали причину пожара в Бижбулякском районе, в котором погибла семья с детьми

Бижбулякский район | 08 дек 2020 | 14:11

Следственный комитет Башкирии озвучил предварительную причину пожара, который унес жизнь целой семьи Бижбулякского района. В ведомстве установили, что ночью 8 декабря в селе Малый Менеуз в Бибулякском районе погибли отец и мать 27 лет, а также их 4-летний сын и 6-летняя дочь.







«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых экспертных исследований с целью установления причин смерти семьи и причины возгорания жилого дома, допрашиваются очевидцы, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему. По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем», – заявили в пресс-службе следкома.

По данным МЧС, семья сгорела в собственном доме. Пожар тушили в течение получаса. Теле погибших обнаружили на месте происшествия.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МЧС по Башкирии