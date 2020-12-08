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Авария в Уфе: водитель при обгоне сбил 15-летнюю девочку

Авария в Уфе: водитель при обгоне сбил 15-летнюю девочку

Уфа | 08 дек 2020 | 15:57

Накануне, 7 декабря, в Уфе произошла авария с участием несовершеннолетнего ребёнка. Инцидент зафиксирован в Дёмском районе. Подробности сообщила столичная Госавтоинспекция.



Известно, что 39-летний мужчина за рулём «Фольксваген Гольф» пошёл на обгон. Но не учёл все особенности манёвра, не проследил за безопасностью и врезался в поворачивающий на территорию парковки «ВАЗ-2107».


Из-за сильного удара иномарку отбросило на тротуар, где в этот момент проходила 15-летняя девочка. Подростку потребовалась немедленная медицинская помощь. Пострадавшую доставили в больницу, а после оказания помощи отправили с родителями домой. 

Ранее сообщалось, что в Уфе автоледи устроила массовую аварию, перепутав педали автомобиля. Инцидент произошел в микрорайоне Инорс возле дома №15 на Набережной Моторостроителей.


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Источник: bash.news
Фото: ГИБДД Уфы

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