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В Нефтекамске пассажирский автобус насмерть сбил пенсионерку

В Нефтекамске пассажирский автобус насмерть сбил пенсионерку

Нефтекамск | 09 дек 2020 | 10:31

ДТП со смертельным исходом произошло 8 декабря в городе Нефтекамск. После полудня на перекрестке улицы Ленина и проспекта Юбилейного 46-летний водитель маршрутного автобуса, предположительно, поворачивая налево на регулируемом перекрестке, наехал на 72-летнюю женщину.



От удара бабушка скончалась на месте происшествия. Начато разбирательство. 

Добавим, всего 8 декабря на дорогах республики зарегистрировано 13 автомобильных аварий, в которых 1 человек погиб и 18 получили травмы. За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено порядка 2400 нарушений ПДД, задержаны 25 нетрезвых водителей.

Ранее сообщалось о том, что под Нефтекамском отец с двумя детьми отравились угарным газом. Отца семейства с 9-летним и 10-летним сыновьями обнаружил в бане друг семьи. 

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Источник: gtrk.tv

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