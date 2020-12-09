В Калтасинском районе мужчина избил собственную жену сковородкой

Калтасинский район | 09 дек 2020 | 10:39

Накануне в Калтасинском районе Башкирии произошел вопиющий случай - мужчина избил свою жену сковородкой по голове. Подробности рассказали в пресс-службе регионального МВД.







Инцидент произошел в селе Нижний Качмаш. Потерпевшая сделала своему 54-летнему супругу замечание за пьянство. В ходе ссоры злоумышленник ударил нанес ей несколько ударов по голове сковородкой и деревянной мухобойкой.



Медики диагностировали потерпевшей закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Ее доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что Житель Калтасинского района напал на своего приятеля с ножом и доской. Установлено, что после распития алкоголя между мужчинами возник конфликт.





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