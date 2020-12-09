В Белорецком районе погиб электрик, упав со старой электроопоры

Белорецкий район | 09 дек 2020 | 10:51

Гострудинспекция завершила расследование трагических обстоятельств гибели 41-летнего рабочего ООО «Пугачевский карьер».



ЧП произошло 1 ноября на территории карьера Пугачевского месторождения флюсовых известняков в Белорецком районе. Здесь проводились взрывные работы. Чтоб перегнать технику для нового взрыва, требовалось подключить её к электропитанию. Для этого нужно было перестроить передвижную внутрикарьерную линию электропередач (ЛЭП).







После установки ЛЭП электрослесарь по ремонту оборудования стал подниматься на столб, чтобы «навесить» провода, и упал вместе с опорой. Как выяснилось, она эксплуатировалась 60 лет и сломалась у основания.



Пострадавшего придавило столбом. От полученных травм мужчина скончался на месте.



Гострудинспекция назвала несколько причин смертельного случая. Известно, что на перестройку ЛЭП, проведение работ на высоте не было наряда-допуска. Опора ЛЭП не была проверена на устойчивость и прочность. Отсутствовал контроль за соблюдением дисциплины труда — в крови у погибшего был обнаружен алкоголь.

В отношении виновных лиц возбуждены административные производства. Материалы расследования переданы в следственный комитет.





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