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В Белорецком районе погиб электрик, упав со старой электроопоры

В Белорецком районе погиб электрик, упав со старой электроопоры

Белорецкий район | 09 дек 2020 | 10:51

Гострудинспекция завершила расследование трагических обстоятельств гибели 41-летнего рабочего ООО «Пугачевский карьер».

ЧП произошло 1 ноября на территории карьера Пугачевского месторождения флюсовых известняков в Белорецком районе. Здесь проводились взрывные работы. Чтоб перегнать технику для нового взрыва, требовалось подключить её к электропитанию. Для этого нужно было перестроить передвижную внутрикарьерную линию электропередач (ЛЭП).



После установки ЛЭП электрослесарь по ремонту оборудования стал подниматься на столб, чтобы «навесить» провода, и упал вместе с опорой. Как выяснилось, она эксплуатировалась 60 лет и сломалась у основания.

Пострадавшего придавило столбом. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Гострудинспекция назвала несколько причин смертельного случая. Известно, что на перестройку ЛЭП, проведение работ на высоте не было наряда-допуска. Опора ЛЭП не была проверена на устойчивость и прочность. Отсутствовал контроль за соблюдением дисциплины труда — в крови у погибшего был обнаружен алкоголь.

В отношении виновных лиц возбуждены административные производства. Материалы расследования переданы в следственный комитет.

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Источник: gtrk.tv

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