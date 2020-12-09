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В Башкирии пропала жительница Белорецка Аниля Гайфуллина

В Башкирии пропала жительница Белорецка Аниля Гайфуллина

Благовещенский район | 09 дек 2020 | 10:55

В Благовещенске при загадочных обстоятельствах пропала 15-летняя Аниля Гайфуллина. Местонахождение подростка остается неизвестным с 28 ноября. Ориентировка появилась на официальном сайте МВД.

Приметы: рост около 160 см, карие глаза, светлые волосы под каре. Особые приметы: имеется тату на нее. Информация по одежде отсутствует.

Поисками пропавшего подростка занимаются сотрудники полиции. Телефоны для связи: 8 (34766) 2-25-04, 8 (999) 741-11-57, 02 или 102.

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Источник: bash.news

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