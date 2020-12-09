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В Салаватском районе отчим надругался над своей 10-летней падчерицей

В Салаватском районе отчим надругался над своей 10-летней падчерицей

Салаватский район | 09 дек 2020 | 11:10

Накануне в Салаватском районе Башкирии произошло чудовищное преступление - 40-летний мужчина надругался над 10-летней дочерью своей сожительницы. Мать девочки обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Об этом сообщает издание КП-Уфа.



Женщина рассказала полицейским, что застала своего гражданского супруга во время того, как он «совершал насильственные действия сексуального характера» в отношении ее дочери.

Оперативники доставили подозреваемого в Следственный комитет. В отношении него возбудили уголовное дело. Известно, что три года назад его судили за причинение смерти по неосторожности.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии супруга нанесла тяжелое увечье своему мужу, заподозрив его в измене. Драма развернулась вечером 27 ноября в деревне Саргамыш Салаватского района

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Источник: bash.news

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