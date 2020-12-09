Авария в Уфе: женщина за рулем Mitsubishi Dion опрокинула на перекрестке грузовик

Уфа | 09 дек 2020 | 11:14

О столкновении Mitsubishi Dion и грузовика ЗиЛ, которое произошло накануне на пересечении улиц Интернациональной и Александра Невского в Уфе, сообщила 9 декабря пресс-служба городского отдела ГИБДД Башкирии.







«Примерно в 10 утра 48-летняя женщина за рулем иномарки допустила столкновение с грузовиком, – прокомментировали в ведомстве. – От столкновения грузовой автомобиль опрокинулся на бок. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на запрещающий сигнал светофора».

Известно, что легковой автомобиль двигался по улице Интернациональной, ЗиЛ ехал в сторону Уфимского шоссе. В аварии пострадали водитель Mitsubishi и три пассажира грузовика, мужчины 34, 49 и 57 лет. После оказания необходимой помощи медики отпустили пострадавших на амбулаторное лечение.





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Фото: ГИБДД РБ