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В Нуримановском районе детская поликлиника переехала в обновленное здание

В Нуримановском районе детская поликлиника переехала в обновленное здание

Нуримановский район | 09 дек 2020 | 11:18

В селе Красная Горка Нуримановского района Башкирии в отремонтированное здание переехала детская поликлиника, сообщили в Министерстве здравоохранения региона.



«В ходе капитального ремонта здесь обновили оборудование, мебель, отремонтировали системы электроснабжения, водоснабжения и канализации», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время в Нуримановском районе республики насчитывается семь педиатрических участков. В общей сложности они обслуживают более 4,4 тысячи детей, 147 из которых — дети до года.

Из них только в Красной Горке на медицинском обеспечении находятся свыше 1,3 тысячи детей.

«Теперь в обновленном детском поликлиническом отделении Нуримановской ЦРБ созданы все условия для оказания качественной и доступной медицинской помощи маленьким жителям района», — добавили в Минздраве.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: пресс-служба Минздрава Башкирии

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